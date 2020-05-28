Цукерберг раскритиковал Twitter за маркировку твитов Трампа как возможные фейки

28 мая, 2020, 09:58

Основатель Facebook Марк Цукерберг раскритиковал платформу Twitter за обозначение сообщений президента США Дональда Трампа как возможные фейки

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Forbes.

"Я твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди сообщают онлайн, особенно компании, которые предоставляют платформу для таких дискуссий, не должны делать это", - заявил Цукерберг.

Цукерберг также раскритиковал заявления Трампа о том, что государство должно больше контролировать соцсети.

Он также отметил, что сообщение Трампа не нарушают правил Facebook, где они также были опубликованы.