Английским футбольным клубам сообщили дату возобновления сезона
29 апреля, 2020, 09:18
Английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня
Об этом передает Mirror.
Соответствующую информацию получили все игроки и сотрудники клубов английской премьер-лиги. Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.
Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.
- Напомним, 28 апреля французское правительство приняло решение не восстанавливать спортивные турниры до осени, что означает досрочное завершение национального чемпионата по футболу .
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