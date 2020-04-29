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Espreso.tvСпортАнглийским футбольным клубам сообщили дату возобновления сезона

Английским футбольным клубам сообщили дату возобновления сезона


фото: Getty Images
Английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня

Об этом передает Mirror.

Соответствующую информацию получили все игроки и сотрудники клубов английской премьер-лиги. Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

  • Напомним, 28 апреля французское правительство приняло решение не восстанавливать спортивные турниры до осени, что означает досрочное завершение национального чемпионата по футболу .

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