Сезон снова под угрозой: Английские футбольные клубы выдвинули ультиматум АПЛ

7 мая, 2020, 14:45

Текущий сезон английской премьер-лиги будет отменен, если клубы не согласятся играть на нейтральных стадионах

Об этом сообщает bbc.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров лиги Ричард Беван считает, что такое решение правильное.

"Я думаю, что отмена сезона в таком случае - это правильно. Время не на нашей стороне, и тренировки должны вернуться очень скоро, чтобы мы могли начать 12 июня", - заявил Беван.

В понедельник, 11 мая, состоится голосование за возвращение футбольного сезона в нейтральных местах.

Все 20 клубов высшего английского дивизиона намерены сыграть все матчи текущего сезона, когда это будет безопасно. Однако некоторые из клубов не поддерживают решение использования нейтральных мест. Для того чтобы утвердить возобновлению сезона, нужно получить 14 голосов "за" из 20.