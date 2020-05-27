Зеленский обещает ипотеку под 10%: в НБУ объяснили, почему это пока невозможно

27 мая, 2020, 16:46

Теоретически обеспечить ипотечные кредиты в Украине под 10% годовых возможно, но для этого должна снизиться цена финансового ресурса

Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб объяснил в интервью LIGA.net .

"Теоретически это возможно. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам - 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое ", - сказал Сологуб.

Также заместитель главы НБУ прокомментировал обещание президента Владимира Зеленского "дожать банковскую систему", чтобы она выдавала дешевые ипотечные кредиты.

"Президент в этой реплике также отметил, что наша банковская система независима. Это обнадеживающие слова. С другой стороны, половиной банковского сектора сегодня владеет государство. И я не против, если владелец действительно "дожмет" госбанки в контексте их перехода к работе по всем стандартам корпоративного управления. А пока к ним есть вопросы ", - добавил Сологуб.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НБУ представляет две программы: ипотеку для населения и кредиты малому бизнесу по низким ставкам.