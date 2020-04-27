НБУ представляет ипотеку для населения со ставкой около 10%, - Зеленский

27 апреля, 2020, 18:47

Об этом он сказал в своем обращении.

"Правительство и Нацбанк Украины должны презентовать две важные программы. Первая - ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая - кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты зарплат своим работникам", - сказал Зеленский.

Также Зеленский приветствовал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%.

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