В Украине возобновили работу железнодорожные кассы
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.
Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продаваться.
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Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине.
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Сегодня УЗ открыла продажу билетов еще на 9 поездов , которые начнут ходить с 1 июня.
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