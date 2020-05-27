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Espreso.tvОбществоВ Украине возобновили работу железнодорожные кассы

В Украине возобновили работу железнодорожные кассы


фото: znaj.ua
27 мая "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, впрочем продажа билетов разрешена только для тех, кто в масках

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продаваться.

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