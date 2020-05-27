В Украине возобновили работу железнодорожные кассы

27 мая, 2020, 11:33

27 мая "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, впрочем продажа билетов разрешена только для тех, кто в масках

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продаваться.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине.

Сегодня УЗ открыла продажу билетов еще на 9 поездов , которые начнут ходить с 1 июня.