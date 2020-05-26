Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов, - Криклий
26 мая, 2020, 20:23
№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков
Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине
Об этом сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на 5 поездов Интерсити+:
№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков
№763 / 764 Киев-Одесса
№711 / 712 Киев-Константиновка
№740 / 739 Киев-Кривой Рог
Поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.
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