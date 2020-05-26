Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов, - Криклий

26 мая, 2020, 20:23

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине

Об этом сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на 5 поездов Интерсити+:

№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков

№763 / 764 Киев-Одесса

№711 / 712 Киев-Константиновка

№740 / 739 Киев-Кривой Рог

Поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

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