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Espreso.tvОбществоУкрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов, - Криклий

Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов, - Криклий

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине

Об этом сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на 5 поездов Интерсити+:

№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков
№763 / 764 Киев-Одесса
№711 / 712 Киев-Константиновка
№740 / 739 Киев-Кривой Рог

Поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

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