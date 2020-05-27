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Espreso.tvОбществоУкрзализныця начала продавать билеты еще на 9 поездов

Укрзализныця начала продавать билеты еще на 9 поездов

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов, которые начнут ходить с 1 июня

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20 / 19 Лисичанск-Киев, №53 / 54 Днепр-Одесса, №63 / 64 Харьков-Киев, №105 / 106 Киев-Одесса и №791 / 792 Киев -Кременчуг, №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, №125 / 126 Киев-Константиновка и №10 / 9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабимина продажа открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7 / 8 Одесса-Харьков, где продаются билеты на все места. Билеты можно приобрести онлайн и в ближайшее время можно будет приобрести в кассах.

Пассажиры будут допускаться исключительно в защитных масках. Измерение температуры будет при посадке в вагон.

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