Укрзализныця начала продавать билеты еще на 9 поездов

27 мая, 2020, 09:38

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов, которые начнут ходить с 1 июня

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20 / 19 Лисичанск-Киев, №53 / 54 Днепр-Одесса, №63 / 64 Харьков-Киев, №105 / 106 Киев-Одесса и №791 / 792 Киев -Кременчуг, №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, №125 / 126 Киев-Константиновка и №10 / 9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабимина продажа открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7 / 8 Одесса-Харьков, где продаются билеты на все места. Билеты можно приобрести онлайн и в ближайшее время можно будет приобрести в кассах.

Пассажиры будут допускаться исключительно в защитных масках. Измерение температуры будет при посадке в вагон.