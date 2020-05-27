В семи областях и Киеве начали ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу
27 мая, 2020, 19:41
В семи областях Украины и Киеве началось тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА), по состоянию на 27 мая проведено 1355 таких тестов
Об этом повидомиляе Центр общественного здоровья в Telegram.
"В Украине начали тестирование методом ИФА. В частности, по состоянию на 27 мая провели 1355 тестов. ИФА-тестирования в настоящее время проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве", - говорится в сообщении.
Сейчас диагностирование на COVID-19 в Украине проводят по меньшей мере 62 лаборатории, включая частные (15).
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о введении массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19.
- На Львовщине заявили, что начинают ИФА-тестирование на определение антител к коронавирусу, а также чтобы узнать, переболел ли человек уже COVID-19
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