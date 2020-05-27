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Espreso.tvОбществоВ семи областях и Киеве начали ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу

В семи областях и Киеве начали ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу


фото: reuters
В семи областях Украины и Киеве началось тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА), по состоянию на 27 мая проведено 1355 таких тестов

Об этом повидомиляе Центр общественного здоровья в Telegram.

"В Украине начали тестирование методом ИФА. В частности, по состоянию на 27 мая провели 1355 тестов. ИФА-тестирования в настоящее время проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Сейчас диагностирование на COVID-19 в Украине проводят по меньшей мере 62 лаборатории, включая частные (15).

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