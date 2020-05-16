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Espreso.tvОбществоВ Украины 18 мая запустят массовое ИФА-тестирование на коронавирус

В Украины 18 мая запустят массовое ИФА-тестирование на коронавирус


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 18 мая подпишет приказ о введении массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19

Об этом сообщает Укринформ .

"Уже разработан механизм тестирования, где определены в том числе круг лиц и каким образом мы будем тестировать. Мы очень рассчитываем на это тестирование. В понедельник уже будет подписан соответствующий приказ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов", - сказал Степанов .

По его словам, планируется использовать тесты, которые имеют европейские сертификаты, а также ожидается завершение испытания тестов украинского производства.

Степанов рассчитывает на то, что введение массовой ИФА-диагностики позволит значительно расширить круг лиц, которых будут тестировать.

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