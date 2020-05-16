В Украины 18 мая запустят массовое ИФА-тестирование на коронавирус
Об этом сообщает Укринформ .
"Уже разработан механизм тестирования, где определены в том числе круг лиц и каким образом мы будем тестировать. Мы очень рассчитываем на это тестирование. В понедельник уже будет подписан соответствующий приказ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов", - сказал Степанов .
По его словам, планируется использовать тесты, которые имеют европейские сертификаты, а также ожидается завершение испытания тестов украинского производства.
Степанов рассчитывает на то, что введение массовой ИФА-диагностики позволит значительно расширить круг лиц, которых будут тестировать.
- 15 мая стало известно, что Минздрав готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-