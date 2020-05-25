Болел или нет и сколько антител имеешь: во Львове будут проводить ИФА-тестирование
Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"ПЦР-тесты надо проводить, если человек имеет симптомы. Мы решили идти той дорогой, которой следуют успешные страны мира - делать тесты на антитела. Начали эту работу в больнице скорой медицинской помощи, тестируем врачей. С завтрашнего дня будем тестировать врачей в первой городской больнице", - отметил Садовый.
Мэр Львова сообщил, что проведение иммуноферментного анализа позволит не только понять, переболел ли человек уже коронавирусом, но и определить, кому стоит еще строже соблюдать карантин.
"Во-первых, мы поймем, переболел человек уже или нет, ведь многие переносят коронавирус, даже не зная этого. Во-вторых, мы поймем, какова резистентность, есть ли антитела, сколько их. И в-третьих, четко вычислим тех людей, которые должны быть на строгом карантине. Это надо делать по всей Украине ", - подчеркнул Садовый.
Он также добавил, что результат ИФА-тестирования лаборатории получать в течение суток. Для медиков и работников, обеспечивающих жизнедеятельность города, то есть полиции, коммунальщиков, военных и т.д., анализ будет бесплатным.
- Напомним, во вторник, 19 мая, вступил в силу закон , предусматривающий массовое тестирование на коронавирус.
- 15 мая в МЗ Украины заявили, что тестирование на антитела к коронавирусу могут начать со следующей недели.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-