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Espreso.tvОбществоБолел или нет и сколько антител имеешь: во Львове будут проводить ИФА-тестирование

Болел или нет и сколько антител имеешь: во Львове будут проводить ИФА-тестирование


фото: reuters
Во Львове начинают ИФА-тестирование на определение антител к коронавирусу, а также чтобы узнать или человек уже переболел COVID-19

Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"ПЦР-тесты надо проводить, если человек имеет симптомы. Мы решили идти той дорогой, которой следуют успешные страны мира - делать тесты на антитела. Начали эту работу в больнице скорой медицинской помощи, тестируем врачей. С завтрашнего дня будем тестировать врачей в первой городской больнице", - отметил Садовый.

Мэр Львова сообщил, что проведение иммуноферментного анализа позволит не только понять, переболел ли человек уже коронавирусом, но и определить, кому стоит еще строже соблюдать карантин.

"Во-первых, мы поймем, переболел человек уже или нет, ведь многие переносят коронавирус, даже не зная этого. Во-вторых, мы поймем, какова резистентность, есть ли антитела, сколько их. И в-третьих, четко вычислим тех людей, которые должны быть на строгом карантине. Это надо делать по всей Украине ", - подчеркнул Садовый.

Он также добавил, что результат ИФА-тестирования лаборатории получать в течение суток. Для медиков и работников, обеспечивающих жизнедеятельность города, то есть полиции, коммунальщиков, военных и т.д., анализ будет бесплатным.

  • Напомним, во вторник, 19 мая, вступил в силу закон , предусматривающий массовое тестирование на коронавирус.
  • 15 мая в МЗ Украины заявили, что тестирование на антитела к коронавирусу могут начать со следующей недели.

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