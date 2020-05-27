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Espreso.tvМирТрамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровскую премию за материалы о режиме Путина

Трамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровскую премию за материалы о режиме Путина

Президент США Дональд Трамп призвал редакцию американской газеты The New York Times вернуть Пулитцеровскую премию, полученную за 8 материалов о режиме президента РФ Владимира Путина

Об этом он сообщил в Twitter.

Трамп призвал редакцию газеты The New York Times вернуть Пулитцеровскую премию, которую они получили за 8 материалов о режиме президента РФ Владимира Путина.

"Провальные The New York Times, победитель Пулитцеровской премии за абсолютно некорректное освещение незаконной Охоты на ведьм (по истории с - ред.) Россией, проводят свои расследования следующим образом: подумают о наихудших вещах, которые можно только сказать о Дональде Трампе, сделают вид, что есть источники, и напишут об этом. Верните Пулитцеровскую премию ", - отметил Трамп.

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