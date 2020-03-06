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Espreso.tvОбществоВ Ровно суд отправил за решетку на 12 лет убийцу ветерана АТО, которого завербовала ФСБ

В Ровно суд отправил за решетку на 12 лет убийцу ветерана АТО, которого завербовала ФСБ

Убийца за вознаграждение в $ 5 тыс.т 300 тыс. рублей застрелил военного Ивана Мамчура в подъезде дома

Об этом сообщило издание Liga.net со ссылкой на приговор суда.

Суд установил, что в 2016 году украинца Олега Смородинова завербовали российские спецслужбы, которые приказали ему вербовать других военных, а если они откажутся - убить их.

16 сентября 2016 года осужденный застрелил военного Ивана Мамчура в подъезде дома. За это он получил около 5000 долларов и 300 000 рублей.

Смородинова признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам тюрьмы.

  • Напомним, Бердянский районный суд Запорожской области заочно приговорил к десяти годам заключения бывшего жителя города, главаря так называемого "Свердловского казацкого полка ЛНР"
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