В Ровно суд отправил за решетку на 12 лет убийцу ветерана АТО, которого завербовала ФСБ

6 марта, 2020, 18:29

Убийца за вознаграждение в $ 5 тыс.т 300 тыс. рублей застрелил военного Ивана Мамчура в подъезде дома

Об этом сообщило издание Liga.net со ссылкой на приговор суда.

Суд установил, что в 2016 году украинца Олега Смородинова завербовали российские спецслужбы, которые приказали ему вербовать других военных, а если они откажутся - убить их.

16 сентября 2016 года осужденный застрелил военного Ивана Мамчура в подъезде дома. За это он получил около 5000 долларов и 300 000 рублей.

Смородинова признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам тюрьмы.