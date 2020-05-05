Пулитцеровскую премию-2020 получила New York Times за статьи о режиме Путина и убийстве агентами ФСБ украинского офицера
Об этом сообщается на сайте самой премии, в категории "Пулитцеровская премия 2020 за международный репортаж".
"Сотрудники The New York Times - за набор увлекательных историй, которые подвергаются большому риску, разоблачая хищников режима Владимира Путина", - говорится в описании победителя.
Среди восьми материалов также и текст об убийстве в 2016 году украинского военного Ивана Мамчура по заказу ФСБ РФ.
Остальные репортажи касаются вмешательства Кремля в дела других стран, попыток отравления бизнесмена в Болгарии, русской активности в Ливии и Центральной Африке и бомбардировки больниц в Сирии российскими самолетами.
Как сообщалось, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ровенском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 года в коридоре жилого дома.
6 марта 2020 года Ровенский городской суд приговорил агента ФСБ Олега Смородинова к 12 годам лишения свободы. Следствие установило, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. В сентябре 2016 после того, как бывший АТОшник Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил его из пистолета в подъезде дома. За это киллер получил около 5000 долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма. Смородинов получил список украинских военных, которых он должен был ликвидировать. На суде Смородинов признал свою вину.
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