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Espreso.tvСпортПомощников Михайличенко не будут пускать на матчи "Динамо" в УПЛ

Помощников Михайличенко не будут пускать на матчи "Динамо" в УПЛ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко и тренер вратарей Михаил Михайлов не смогут присутствовать на матчах киевлян в УПЛ

Об этом сообщает Чемпион .

В седьмом пункте постановления МЗ сказано, что на территории стадиона смогут находиться не более 200 человек в возрасте от 18-ти до 60-ти лет.

Ассистенту Алексея Михайличенко Вадиму Евтушенко 62 года, а Михаилу Михайлову пока 60 лет, поэтому тренеры не смогут присутствовать на стадионе.

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