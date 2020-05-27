Помощников Михайличенко не будут пускать на матчи "Динамо" в УПЛ

27 мая, 2020, 20:22

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко и тренер вратарей Михаил Михайлов не смогут присутствовать на матчах киевлян в УПЛ

Об этом сообщает Чемпион .

В седьмом пункте постановления МЗ сказано, что на территории стадиона смогут находиться не более 200 человек в возрасте от 18-ти до 60-ти лет.

Ассистенту Алексея Михайличенко Вадиму Евтушенко 62 года, а Михаилу Михайлову пока 60 лет, поэтому тренеры не смогут присутствовать на стадионе.