Помощников Михайличенко не будут пускать на матчи "Динамо" в УПЛ
27 мая, 2020, 20:22
Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко и тренер вратарей Михаил Михайлов не смогут присутствовать на матчах киевлян в УПЛ
Об этом сообщает Чемпион .
В седьмом пункте постановления МЗ сказано, что на территории стадиона смогут находиться не более 200 человек в возрасте от 18-ти до 60-ти лет.
Ассистенту Алексея Михайличенко Вадиму Евтушенко 62 года, а Михаилу Михайлову пока 60 лет, поэтому тренеры не смогут присутствовать на стадионе.
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины восстановить матче УПЛ с 30 мая.
- 26 мая стало известно, что владельцы киевского "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы не смогут посещать матчи чемпионата Украины после карантина.
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