Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем
Свою роль, как сообщает Reuters, сыграла так же напряженность между США и Китаем.
Как свидетельствуют данные ресурса OilPrice , по состоянию на 10 утра 27 мая aючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,85% до $ 35,52 за баррель, на WTI - уменьшились на 1,75% до $ 33,75 за баррель.
"Ранние оценки говорят о том, что падение спроса на бензин может составлять до 30% в годовом выражении, потому что люди не едут далеко от дома", - говорится в сообщении ANZ Research.
Некоторые аналитики и банки ждут восстановления баланса на рынке нефти уже в июне, но, по мнению Eurasia Group, это может быть слишком оптимистично.
"Существует ... значительный риск повторных вспышек и локдаунов. Даже без этого будут сохраняться некоторые ограничения - особенно по авиации", - говорится в сообщении аналитиков.
Цены также оказались под давлением после того, как экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Китай делает "большую ошибку" относительно закона о национальной безопасности в Гонконге.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых мер против Китая за его действия в Гонконге на этой неделе.
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