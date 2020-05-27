Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем

27 мая, 2020, 18:19

Цены на нефть начали снижаться на фоне возвращения сомнений в быстром восстановлении спроса на топливо

Свою роль, как сообщает Reuters, сыграла так же напряженность между США и Китаем.

Как свидетельствуют данные ресурса OilPrice , по состоянию на 10 утра 27 мая aючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,85% до $ 35,52 за баррель, на WTI - уменьшились на 1,75% до $ 33,75 за баррель.

"Ранние оценки говорят о том, что падение спроса на бензин может составлять до 30% в годовом выражении, потому что люди не едут далеко от дома", - говорится в сообщении ANZ Research.

Некоторые аналитики и банки ждут восстановления баланса на рынке нефти уже в июне, но, по мнению Eurasia Group, это может быть слишком оптимистично.

"Существует ... значительный риск повторных вспышек и локдаунов. Даже без этого будут сохраняться некоторые ограничения - особенно по авиации", - говорится в сообщении аналитиков.

Цены также оказались под давлением после того, как экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Китай делает "большую ошибку" относительно закона о национальной безопасности в Гонконге.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых мер против Китая за его действия в Гонконге на этой неделе.