Нардеп-борец Беленюк снова намекнул на переход в UFC
27 мая, 2020, 21:16
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк в очередной раз намекнул на переход в смешанные единоборства
Фото украинец опубликовал в Instagram.
"Подготовка к UFC", - написал спортсмен под фотографией.
Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- Напомним, в декабре 2019 года Жан Беленюк намекнул на переход в смешанные единоборства.
- 22 января Жан Беленюк заявил, что не исключает возможности выступлений в смешанных единоборствах .
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