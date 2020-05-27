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Espreso.tvСпортНардеп-борец Беленюк снова намекнул на переход в UFC

Нардеп-борец Беленюк снова намекнул на переход в UFC


фото: Getty Images
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк в очередной раз намекнул на переход в смешанные единоборства

Фото украинец опубликовал в Instagram.

"Подготовка к UFC", - написал спортсмен под фотографией.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к UFC

Сообщение, распространенный Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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