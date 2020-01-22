Еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА, - Беленюк о переходе в смешанные единоборства

22 января, 2020, 13:58

Борец и народный депутат Жан Беленюк не исключает возможности выступлений в смешанных единоборствах

Об этом Беленюк заявил в интервью "Трибуне" .

По словам двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, он дал обещание показать себя в MMA, но пока сомневается, удастся ли себя реализовать в новом виде спорта.

"Все очень сильно ждут меня там. Дал обещание, что буду стараться показать себя в этом виде спорта. Очень много борцов переходят в ММА, но возникают вопросы насколько это эффективно и уместно. Пока мне в Октагон очень далеко. Главное - это поставить правильный удар , иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях. Борьба и ММА - это совершенно разные виды спорта. Не хочется, чтобы первый же выход в Октагон разрушил все впечатление от предыдущей карьере ", - рассказал Беленюк.

Вместе с тем он не исключает, что все же будет выступать в смешанных единоборствах после завершения карьеры в греко-римской борьбе.

"Поэтому нужно хорошо подготовиться. Если я увижу в себя потенциал, пойму, что у меня действительно может что-то получиться, то почему нет? Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА. Депутаты-чемпионы мира по греко-римской борьбе были ", - сказал Беленюк.