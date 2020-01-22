 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА, - Беленюк о переходе в смешанные единоборства

Еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА, - Беленюк о переходе в смешанные единоборства


фото: Instagram
Борец и народный депутат Жан Беленюк не исключает возможности выступлений в смешанных единоборствах

Об этом Беленюк заявил в интервью "Трибуне" .

По словам двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, он дал обещание показать себя в MMA, но пока сомневается, удастся ли себя реализовать в новом виде спорта.

"Все очень сильно ждут меня там. Дал обещание, что буду стараться показать себя в этом виде спорта. Очень много борцов переходят в ММА, но возникают вопросы насколько это эффективно и уместно. Пока мне в Октагон очень далеко. Главное - это поставить правильный удар , иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях. Борьба и ММА - это совершенно разные виды спорта. Не хочется, чтобы первый же выход в Октагон  разрушил все впечатление от предыдущей карьере ", - рассказал Беленюк.

Вместе с тем он не исключает, что все же будет выступать в смешанных единоборствах после завершения карьеры в греко-римской борьбе.

"Поэтому нужно хорошо подготовиться. Если я увижу в себя потенциал, пойму, что у меня действительно может что-то получиться, то почему нет? Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА. Депутаты-чемпионы мира по греко-римской борьбе были ", - сказал Беленюк.

  • Напомним, 26 декабря 2019 Жан Беленюк намекнул на переход в смешанные единоборства.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

21 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать