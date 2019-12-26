Борец и нардеп Беленюк намекнул на переход в UFC
26 декабря, 2019, 14:11
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк намекнул на переход в смешанные единоборства
Беленюк изложил в facebook фото с чемпионским поясом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).
"Ждете?", - подписал снимок двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе.
- Напомним, в феврале Жан Беленюк и боксер Денис Беринчик получили предложение выступать в смешанных единоборствах.
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