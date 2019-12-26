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Espreso.tvСпортБорец и нардеп Беленюк намекнул на переход в UFC

Борец и нардеп Беленюк намекнул на переход в UFC


фото: facebook
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк намекнул на переход в смешанные единоборства

Беленюк изложил в facebook фото с чемпионским поясом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

"Ждете?", - подписал снимок двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе.

 

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