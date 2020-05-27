Министр Малюська рассказал об увеличении зарплаты втрое, отметив, что до карантина получал больше
Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью mind .
Комментарии журналистов о том, что ранее министр заявлял о намерениях уволиться из-за зрплаты в 17 тыс. грн, он сказал:
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"Сейчас моя заработная плата увеличилась. Сейчас действуют карантинные ограничения по зарплатам чиновников, и я получаю около 37 тыс. грн."
Также Малюська заметил, что до карантина получал около 61 тыс. грн.
Напомним, в декабре 2019 года министру насчитали 226 тыс. грн: из них должностной оклад - 16 000 грн, надбавка за интенсивность труда - 16 000 грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3200 грн, индексация - 761 грн, премия за октябрь 2019 - 56000 грн, премия за ноябрь 2019 - 67200 грн, премия за декабрь 2019 - 67200 грн.
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