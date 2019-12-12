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Espreso.tvОбщество"Хотя бы до 80 тыс.": Министр юстиции Малюська хочет повышения зарплаты

"Хотя бы до 80 тыс.": Министр юстиции Малюська хочет повышения зарплаты

Денис Малюська
Денис Малюська
фото: Офіс ефективного регулювання
Министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату и заявил, что не сможет работать, если не будет зарабатывать на своем посту не менее 80 тыс. грн

Об этом малюська сказал в комментарии "Украинской правде".

"Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. грн. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств ", - сказал Малюська.

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Министр также высказал мнение, что повышение зарплаты в министерстве важно для сотрудничества с международными инвесторами.

"Международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украину, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - сказал Малюська.

Ранее, в октябре, министр заявлял, что зарабатывает на своей должности менее 17 тыс. грн.

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