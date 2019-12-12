"Хотя бы до 80 тыс.": Министр юстиции Малюська хочет повышения зарплаты
Об этом малюська сказал в комментарии "Украинской правде".
"Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. грн. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств ", - сказал Малюська.
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Министр также высказал мнение, что повышение зарплаты в министерстве важно для сотрудничества с международными инвесторами.
"Международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украину, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - сказал Малюська.
Ранее, в октябре, министр заявлял, что зарабатывает на своей должности менее 17 тыс. грн.
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