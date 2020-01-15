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Espreso.tvОбщество"И где деньги?": Малюська отчитывался перед женой за новогоднюю зарплату

"И где деньги?": Малюська отчитывался перед женой за новогоднюю зарплату


фото: pravda.ua
Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера раздраженной жене на вопрос" И где деньги? "Пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. Всего зарплата действительно была маленькой и раньше говорил правду. Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданий после тезисов "немедленно пиши заявление и иди с этой глупой работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай, что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000? ", - рассказал Малюська.

В декабря 2019 года министр насчитали 226 тыс. грн: из них должностной оклад - 16 000 грн, надбавка за интенсивность труда - 16 000 грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3200 грн, индексация - 761 грн, премия за октябрь 2019 - 56000 грн, премия за ноябрь 2019 - 67200 грнь, премия за декабрь 2019 - 67200 грн.

После выплаты всех налогов и сборов министр получил 182 220 гривен.

Сам Малюська отреагировал 15 января на общественный резонанс вокруг информации о его выплату в Facebook.

По словам министра, высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость и именно так мы сможем преодолеть коррупцию.

Малюська пишет, что иногда может узнать срочную командировку за границу за несколько часов до отлета. В таком случае лететь придется за свой счет. Министр добавил, что средства могут компенсировать, если повезет.

"Попадание на политическую должность (как вот моя) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и ее течение нескольких лет после освобождения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация", - добавил министр.

Он отметил, что истории о высоких зарплатах в Минюсте продолжаться, потому что там нанимать топовых юристов. Малюська считает, что это сэкономит средства министерства, ведь сейчас они вынуждены много тратить на аутсорс отечественных и иностранных адвокатов.

 

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