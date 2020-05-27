 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДыминский продал футбольный клуб "Карпаты", - журналист

Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты", - журналист


фото: fckarpaty.com
Спортивный журналист Роман Бебех рассказал, что Петр Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты"

Об этом сообщает журналист Роман Бебех

Новым владельцем львовского клуба стал футбольный агент Олег Смалийчук.

"Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского "Карпаты". Именно фамилия Смалийчук теперь стоит среди конечных бенефициаров ТЗОВ ПФК "Карпаты". Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу", - написал Бебех.

Смалийчук уже работал в в львовских "Карпатах" вице-президентом, в период с ноября 2017 по май 2019.

65-летний Петр Дыминский был почетным президентом "Карпат" с 2001 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать