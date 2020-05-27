Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты", - журналист
Об этом сообщает журналист Роман Бебех
Новым владельцем львовского клуба стал футбольный агент Олег Смалийчук.
"Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского "Карпаты". Именно фамилия Смалийчук теперь стоит среди конечных бенефициаров ТЗОВ ПФК "Карпаты". Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу", - написал Бебех.
Смалийчук уже работал в в львовских "Карпатах" вице-президентом, в период с ноября 2017 по май 2019.
65-летний Петр Дыминский был почетным президентом "Карпат" с 2001 года.
Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского львовские "Карпаты". Именно фамилия Смалийчук теперь стоит среди конечных бенефицеарив ТЗОВ ПФК Карпаты. Дыминский теперь не имеет отношения к львовского клуба! Завершается целая эра и начинается новая!- Роман Бебех (@roman_bebekh) May 27, 2020
- 22 апреля Украинская Премьер-лига не приняла заявку львовских "Карпат" о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента.
- 27 апреля Смалийчук стал кандидатом на пост президента Украинской Премьер-лиги.
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