Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты", - журналист

27 мая, 2020, 12:56

Спортивный журналист Роман Бебех рассказал, что Петр Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты"

Об этом сообщает журналист Роман Бебех

Новым владельцем львовского клуба стал футбольный агент Олег Смалийчук.

"Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского "Карпаты". Именно фамилия Смалийчук теперь стоит среди конечных бенефициаров ТЗОВ ПФК "Карпаты". Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу", - написал Бебех.

Смалийчук уже работал в в львовских "Карпатах" вице-президентом, в период с ноября 2017 по май 2019.

65-летний Петр Дыминский был почетным президентом "Карпат" с 2001 года.