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Espreso.tvСпортУПЛ не приняла заявку кандидата от "Карпат" на пост президента

УПЛ не приняла заявку кандидата от "Карпат" на пост президента


фото: fckarpaty.com
Украинская Премьер-лига не приняла заявку львовских "Карпат" о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента

Об этом сообщает footballua.tv.

"По требованиям устава, срок подачи заявок заканчивается за 10 дней до даты выборов (27 апреля). То есть, все клубы и все желающие участники УПЛ должны были выдвинуть свои кандидатуры в пятницу, 17 апреля. Эта заявка подана с нарушением сроков. Мы ее получили только сегодня и не можем принять к рассмотрению, иначе это будет нарушением нашего устава. Официально и в срок нам подали только одну заявку, от Александра Шевченко", - заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Олег Смалийчук работал в львовских "Карпатах" с ноября 2017-го по май 2019 года. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко.

 

 
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