"Карпаты" вновь выдвинули кандидата на пост президента УПЛ
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Первую заявку "Карпат" УПЛ не приняла из-за того, что клуб выдвинул своего кандидата в слишком поздний срок. Однако после того, как в Украине был продлен карантин и выборы были перенесены на 25 мая - УПЛ позволила клубам повторно подать заявку.
"Учитывая перенос даты проведения отчетно-выборного Общего собрания УПЛ на 25 мая 2020 года, пользуясь правом клуба-участника УПЛ, футбольный клуб "Карпаты"(Львов) повторно выдвигает на пост президента Премьер-лиги Смалийчука Олега Петровича", - говорится в заявлении клуба.
Олег Смалийчук работал в львовских "Карпатах" с ноября 2017 по май 2019 года. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко.
- 22 апреля Украинская Премьер-лига не приняла заявку львовских "Карпат" о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента.
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