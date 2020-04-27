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Espreso.tvСпорт"Карпаты" вновь выдвинули кандидата на пост президента УПЛ

"Карпаты" вновь выдвинули кандидата на пост президента УПЛ


фото: fckarpaty.com
Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук стал кандидатом на пост президента Украинской премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Первую заявку "Карпат" УПЛ не приняла из-за того, что клуб выдвинул своего кандидата в слишком поздний срок. Однако после того, как в Украине был продлен карантин и выборы были перенесены на 25 мая - УПЛ позволила клубам повторно подать заявку.

"Учитывая перенос даты проведения отчетно-выборного Общего собрания УПЛ на 25 мая 2020 года, пользуясь правом клуба-участника УПЛ, футбольный клуб "Карпаты"(Львов) повторно выдвигает на пост президента Премьер-лиги Смалийчука Олега Петровича", - говорится в заявлении клуба.

Олег Смалийчук работал в львовских "Карпатах" с ноября 2017 по май 2019 года. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко.

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