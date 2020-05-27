Байден назвал Трампа "абсолютным дураком"

27 мая, 2020, 12:18

Наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден назвал президента Дональда Трампа "дураком" из-за демонстративного отказа носить маску

По словам Байдена, любой медик подтвердит, что в публичных местах нужно носить маску, сообщает CNN.

"Он дурак, абсолютный дурак... президент должен руководить, а не заниматься ерундой и демонстрировать фальшивое мужество, которое может стоить человеческих жизней", - сказал бывший вице-президент.

С резкой критикой президента Байден выступил после того, как ведущий Fox News Брит Хьюм опубликовал в Twitter фотографию Байдена в маске с комментарием:

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"Это прекрасно объясняет, почему Трамп не любит носить маску на публике".

Пост, вероятно, имел целью оскорбить Байдена. Трамп позже ретвитнул пост Хьюма.

Ранее президент Трамп принципиально не носил защитную маску во время эпидемии коронавируса за того, что это "не соответствует статусу главы Белого дома".

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Но однажды Трамп использовал защитную маску во время посещения завода Форд в штате Мичиган.

Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году.

Согласно последним опросам, электоральное преимущество демократа перед президентом Трампом составляет от 4 до 8%.