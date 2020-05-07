Байден опережает Трампа в предвыборных рейтингах, - опрос

7 мая, 2020, 11:24

Последние соцопросы в США показали, что в предвыборных рейтингах экс-вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 4%

Об этом сообщает The Hill.

Согласно последнему опросу Economst / YouGov, опубликованному в среду, 6 мая, Байдена поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, в то время как у Трампа 42% поддержки. Еще 4% опрошенных заявили, что проголосуют за другого, а 5% отметили, что они не уверены в своем выборе.

Новое социологическое исследование показало незначительное сокращение разрыва между Трампом и Байденом.

22 апреля разница составила 8% (47% за Байдена и 39% на поддержку Трампа).

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее предвыборную гонку демократов покинули все наиболее значимые соперники Байдена, большинство из них уже поддержали кандидатуру бывшего вице-президента.

Поддержал Байдена и 44-й президент США Барак Обама.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.