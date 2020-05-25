Трамп о Байдене: он не помнит, что делал вчера, и недостаточно умен

25 мая, 2020, 17:23

Президент США Дональд Трамп считает, что у его вероятного соперника на президентских выборах Джо Байдена практически нет никаких положительных качеств

Об этом Трамп заявил в эфире программы Full Measure , комментируя реплику ведущей по опытности Байдена как политика.

"Не думаю, что этот опыт ему поможет, ведь он даже не помнит, что делал вчера ... никто не может назвать его умным человеком ... он недостаточно умен, чтобы быть президентом", - заявил Трамп.

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Президент США добавил, что может бесконечно говорить о недостатках Байдена.

Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году.

Согласно последним опросам, электоральное преимущество демократа перед президентом Трампом составляет от 4 до 8%.