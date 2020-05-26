Украина помешала снятию ареста со счетов семьи министра-беглеца Клименко в Лихтенштейне
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Княжеству Лихтенштейн предоставили информацию, необходимую для продления запрета на распоряжение счетами компаний близких родственников Клименко.
Читайте также: ВАКС снял заочный арест с министра времен Януковича
Счета арестованы в рамках дела по подозрению в нанесении Клименко более 3 млрд грн убытков Украине.
Читайте также: САП повторно потребует ареста экс-министра времен Януковича Клименко после отмены приговора Антикоррупционным судом
"По данным зарубежных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более 14 млн долларов. Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продлевается ежегодно на основании информации от органа следствия", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-