Украина помешала снятию ареста со счетов семьи министра-беглеца Клименко в Лихтенштейне

26 мая, 2020, 17:57

Национальное антикоррупционное бюро Украины подало Лихтенштейну информацию, необходимую для продления ареста счетов семьи экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Княжеству Лихтенштейн предоставили информацию, необходимую для продления запрета на распоряжение счетами компаний близких родственников Клименко.

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Счета арестованы в рамках дела по подозрению в нанесении Клименко более 3 млрд грн убытков Украине.

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"По данным зарубежных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более 14 млн долларов. Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продлевается ежегодно на основании информации от органа следствия", - говорится в сообщении.

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