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Espreso.tvОбществоВАКС снял заочный арест с министра времен Януковича

ВАКС снял заочный арест с министра времен Януковича

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов

Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис.

Фамилии она не назвала, но речь идет об Александре Клименко, бывшем министре правительства Николая Азарова.

По словам Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, в настоящее время суд огласил лишь резолютивную его часть.

 

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