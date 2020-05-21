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Espreso.tvОбществоСАП повторно потребует ареста экс-министра времен Януковича Клименко после отмены приговора Антикоррупционным судом

САП повторно потребует ареста экс-министра времен Януковича Клименко после отмены приговора Антикоррупционным судом


фото: 5.ua
В специализированной антикоррупционной прокуратуре изучают решение Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста министру-беглецу Александру Клименко

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает "Радио Свобода".

Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, отменившего заочный арест бывшего министра доходов и сборов времена президента Виктора Януковича.

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"Сейчас мы изучаем решение суда апелляционной инстанции, готовим документы, и в ближайшее время будет решен вопрос о повторном обращении по избранию указанному лицу меры пресечения", - сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

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