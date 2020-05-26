В России - самый высокий показатель смертности от коронавируса в сутки
Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.
Из российских регионов наибольшее число положительных результатов тестов на коронавирус в сутки зарегистрировали в Москве (+2830 человек за последние сутки), Московской области (+817), Петербурге (+363), Нижегородской (+228), Свердловской (+207) и Ростовской (+203) областях.
Умерли за минувшие сутки 174 человека, и это максимальный показатель за все время. Всего в России с момента начала распространения новой коронавирусной инфекции умерла 3801 человек.
Выздоровели за сутки 12317 человек, общее число тех, кто вылечился достигло 130 846 человек.
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Российский интернет-исследователь, один из основателей исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников после рассмотрения официальной статистики по COVID - 19 в РФ заявил, что ее могут фальсифицировать на федеральном уровне.
Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляла более 5,601 млн, из них 348,1 тыс. летальных, выздоровели 2,381 млн человек.
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