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Espreso.tvОбществоВ России - самый высокий показатель смертности от коронавируса в сутки

В России - самый высокий показатель смертности от коронавируса в сутки


фото: reuters
За минувшие сутки в Российской Федерации зафиксировали 8908 новых случаев заражения коронавирусом, в результате общее количество инфицированных в стране составляет 361 838 человек

Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Из российских регионов наибольшее число положительных результатов тестов на коронавирус в сутки зарегистрировали в Москве (+2830 человек за последние сутки), Московской области (+817), Петербурге (+363), Нижегородской (+228), Свердловской (+207) и Ростовской (+203) областях.

Умерли за минувшие сутки 174 человека, и это максимальный показатель за все время. Всего в России с момента начала распространения новой коронавирусной инфекции умерла 3801 человек.

Выздоровели за сутки 12317 человек, общее число тех, кто вылечился достигло 130 846 человек.

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Российский интернет-исследователь, один из основателей исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников после рассмотрения официальной статистики по COVID - 19 в РФ заявил, что ее могут фальсифицировать на федеральном уровне.

Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляла более 5,601 млн, из них 348,1 тыс. летальных, выздоровели 2,381 млн человек.

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