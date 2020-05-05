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Espreso.tvОбществоВ США и Великобритании зафиксировали кибератаки на медорганизации

В США и Великобритании зафиксировали кибератаки на медорганизации

Спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов сообщили о кибератаках, целью которых стали организации, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса

Об этом говорится в совместном заявлении британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), передает City am .

Сообщается, что злоумышленники совершали атаки на национальные и международные органы в области здравоохранения, фармацевтические компании, лаборатории и местные органы власти "с вероятной целью сбора информации, связанной со вспышкой коронавируса".

По данным спецслужб, хакеры пользуются технологией собирания часто употребляемых или недостаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медицинских структур.

Читайте также: Российские хакеры пытаются похитить информацию по противодействию COVID-19, - спецслужбы Великобритании

Какие организации или страны могли стоять за этими атаками, не сообщается.

Напомним, число смертей в результате заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 250 тысяч. При этом в мире зафиксировано 3,6 млн случаев заболевания коронавирусом, из них 1 187 420 человек выздоровели. Лидером по количеству заболевших и умерших от коронавируса остаются США.

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