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Espreso.tvСпортКалендарь УПЛ: стало известно, когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"

Календарь УПЛ: стало известно, когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"


фото: Getty Images
Уже 31 мая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в рамках чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Согласно плану-календарю завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы - на 25-е и 29 июля.

Чемпионат Украины по футболу

24-й тур

30 мая

14:00 "Колос" - "Десна"

17:00 "Александрия" - "Заря"

17:00 "Днепр-1" - "Олимпик"

31 мая

14:00 "Ворскла" - "Львов"

14:00 "Карпаты" - "Мариуполь"

17:00 "Шахтер" - "Динамо"

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