Календарь УПЛ: стало известно, когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"
26 мая, 2020, 20:51
Уже 31 мая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в рамках чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УПЛ .
Согласно плану-календарю завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы - на 25-е и 29 июля.
Чемпионат Украины по футболу
24-й тур
30 мая
14:00 "Колос" - "Десна"
17:00 "Александрия" - "Заря"
17:00 "Днепр-1" - "Олимпик"
31 мая
14:00 "Ворскла" - "Львов"
14:00 "Карпаты" - "Мариуполь"
17:00 "Шахтер" - "Динамо"
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить матче УПЛ с 30 мая.
- 26 мая стало известно, что владельцы киевского "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы не смогут посещать матчи чемпионата Украины после карантина.
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