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Espreso.tvОбществоНардепы-"слуги" призвали Зеленского инициировать публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева. ДОКУМЕНТ

Нардепы-"слуги" призвали Зеленского инициировать публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева. ДОКУМЕНТ


фото: president.gov.ua
Народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа"

 

Документ он обнародовал в своем Telegram-канале.

"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - написал Качура.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии.

 

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