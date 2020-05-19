Нардепы-"слуги" призвали Зеленского инициировать публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева. ДОКУМЕНТ
19 мая, 2020, 17:39
Народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа"
Документ он обнародовал в своем Telegram-канале.
"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - написал Качура.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии.
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