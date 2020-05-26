Если бы выборы в Киевраду состоялись в мае, то первое место заняла бы "Европейская солидарность", - опрос

26 мая, 2020, 16:59

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Киевсовет, то 20,8% украинцев поддержали бы партию "Европейская Солидарность"

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром "Socis" в течение 8 - 20 мая 2020 года.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Киевсовет, то то 20,8% украинцев поддержали бы партию "Европейская Солидарность" (среди тех, кто определился).

Партию "Слуга народа" поддержали бы 18,2%. Партию УДАР Виталия Кличко - 13,3. "Баткивщину" поддержали бы 9%, а ОПЗЖ - 8,8%. За партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" проголосовали бы 5,1% украинцев. В свою очередь партия Шария получила бы поддержка от 4,4% .Партия "Голос" - 4,2%, а партия ВО "Свобода" - 3%. За партию "Сила и честь" проголосовали бы 2,4%. Партия Гройсмана и партия-объединения "Самопомич" получили бы по 2,2%. Партия "Гражданская позиция" получила бы 2,1% голосов. Радикальная партия Олега Ляшко - 1%. За другие партии бы проголосовали 3,2%.

Исследование было в телефонном формате САТІ (computer assisted telephone interviews - с использованием планшетов). Всего было опрошено 4 тысячи респондентов. Исследование проведено во всех десяти административно-территориальных районах города, представляет взрослое население столицы по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал): +/- 1,9%. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.

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