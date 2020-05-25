В Швеции от коронавируса умерли уже более 4000 человек

25 мая, 2020, 18:18

Количество умерших среди инфицированных коронавирусом в Швеции превысило четыре тысячи

Об этом сообщает Reuters .

Данные шведского Агентства здравоохранения показывают, что за последние сутки зафиксирован 31 летальный случай и в целом с начала эпидемии умерли 4029 человек.

Также подтверждено более 300 новых случаев заболевания, а общее количество инфицированных 33843 человек.

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Швеция - единственная страна в ЕС и одна из немногих в мире, которая отказалась от введения карантина для предотвращения распространения коронавируса.