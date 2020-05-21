В Швеции зафиксировали самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения в мире, - СМИ

21 мая, 2020, 14:02

В Швеции за неделю (13-20 мая) зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 на душу населения в мире: 6,08 погибших на миллион жителей, что выше, чем в Великобритании, США и Италии

Об этом, ссылаясь на местные источники, сообщает британское издание The Telegraph.

"Сейчас Швеция догнала Великобританию, Италию и Бельгию за уровнем смертности от коронавируса на душу населения, отказавшись от строгой изоляции. Согласно данным, собранным на сайте Our World in Data, в Швеции зафиксировано 6,08 смертельных случаев на миллион жителей в период между 13 и 20 мая", - отмечается в публикации.

Издание констатирует, что это самый высокий уровень в мире - выше, чем в Великобритании, Бельгии и США, которые имеют 5,57, 4,28 и 4,11 соответственно. Однако, как отмечается, в Швеции только за последнюю неделю наблюдается самый высокий уровень смертности на душу населения, а вот Бельгия, Испания, Италия, Великобритания и Франция по этому показателю занимают первые места за все время пандемии COVID-19.

В то же время представители шведской власти убеждают в ошибочности подхода к вычислениям. В частности, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отрицает приведенные данные, утверждая, что они "вводят в заблуждение, сосредотачиваясь на количестве погибших в течение одной недели".

Швеция - единственная страна в ЕС и одна из немногих в мире, которая отказалась от введения карантина для предотвращения распространения коронавируса.

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5 105 902, из них 330 003 летальных, выздоровели 2035445 человек.