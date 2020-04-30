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Espreso.tvОбществоМИД Швеции объяснило отсутствие в стране жесткого карантина из-за коронавируса

МИД Швеции объяснило отсутствие в стране жесткого карантина из-за коронавируса

Глава МИД Швеции Анн Линде объяснила отсутствие в стране жесткого карантина из-за коронавируса

В интервью Politico.eu глава МИД подчеркнула, что людей нельзя "держать за решеткой", они должны быть на свежем воздухе.

"Если вы сидите под замком, существует риск депрессии, насилия в семье, злоупотребление алкоголем", - считает Линде.

Министр добавила, что мягкий подход Швеции поддерживают не только крайне правые, но и еще семь партий, представленных в шведском парламенте.

"Это марафон, а не спринт, политика ограничений должна быть на уровне, приемлемом для людей ... Швеция может позволить себе мягкий карантин, потому что наше правительство пользуется высоким уровнем доверия среди шведов", - считает министр.

При этом она добавила, что правительство готово внедрить более жесткие меры в случае такой необходимости.

Критики мягкого подхода Швеции отмечают, что в стране уровень смертности от Covid-19 гораздо выше, чем в других скандинавских странах, правительства которых внедрили более жесткие меры.

Однако, по мнению Линде, это сравнение не корректно, ведь при распространении вируса нужно учитывать специфические факторы, которые существуют в каждой отдельной стране. Кроме того, каждое государство использует различные подходы при создании статистики заболеваемости и смертности.

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