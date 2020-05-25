В Киеве "заминировали" Фонд госимущества

25 мая, 2020, 12:54

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко связал это с попыткой сменить руководство Центрэнерго

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"Докладываю - Фонд снова заминирован! Коллектив привык, сохраняет бодрость духа и боевой настрой!" - написал Сенниченко.

"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, и все сотрудники Фонда вынуждены эвакуироваться из здания, такие истории уже не звучат смешно, и я понимаю людей , которые не готовы работать, буквально, на пороховой бочке", - прокомментировал он.

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Председатель Фонда связал информацию о заминировании с Центрэнерго и процессом по смене его руководства, который должен был пройти 25 мая

Напомним, последний раз Фонд госимущества "минировали" 12 марта.

26 февраля глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о смене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

После этого по иску одного из членов наблюдательного совета Центрэнерго суд запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции Центрэнерго, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Профильные издания связывают деятельность "Центрэнерго" и его нынешнего менеджмента с олигархом Игорем Коломойским.

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