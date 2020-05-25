В Киеве "заминировали" Фонд госимущества
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.
"Докладываю - Фонд снова заминирован! Коллектив привык, сохраняет бодрость духа и боевой настрой!" - написал Сенниченко.
"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, и все сотрудники Фонда вынуждены эвакуироваться из здания, такие истории уже не звучат смешно, и я понимаю людей , которые не готовы работать, буквально, на пороховой бочке", - прокомментировал он.
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Председатель Фонда связал информацию о заминировании с Центрэнерго и процессом по смене его руководства, который должен был пройти 25 мая
Напомним, последний раз Фонд госимущества "минировали" 12 марта.
- 26 февраля глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о смене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
- После этого по иску одного из членов наблюдательного совета Центрэнерго суд запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции Центрэнерго, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.
- Профильные издания связывают деятельность "Центрэнерго" и его нынешнего менеджмента с олигархом Игорем Коломойским.
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