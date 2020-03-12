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Espreso.tvОбществоФонд госимущества "заминировали" при рассмотрении вопроса Центрэнерго

Фонд госимущества "заминировали" при рассмотрении вопроса Центрэнерго


фото: 24tv
Во время заседания наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" в здании Фонда госимущества позвонили с предупреждением о заминировании

Об этом сообщила пресс служба ФГИ на своей странице в Facebook.

Известно, что сегодня, 12 марта, около 11 часов поступил анонимный звонок о заминировании здания Фонда государственного имущества.

"Это произошло во время заседания наблюдательного совета ПАО" Центрэнерго ", где должны были рассмотреть, во исполнение решения правительства, вопрос смены директора предприятия", - отмечается в сообщении.

  • Напомним, 26 февраля глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о смене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
  • После этого по иску одного из членов наблюдательного совета Центрэнерго суд запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции Центрэнерго, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.
  • Профильные издания связывают деятельность "Центрэнерго" и его нынешнего менеджмента с олигархом Игорем Коломойским.
 
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