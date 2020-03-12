Фонд госимущества "заминировали" при рассмотрении вопроса Центрэнерго

12 марта, 2020, 12:38

Во время заседания наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" в здании Фонда госимущества позвонили с предупреждением о заминировании

Об этом сообщила пресс служба ФГИ на своей странице в Facebook.

Известно, что сегодня, 12 марта, около 11 часов поступил анонимный звонок о заминировании здания Фонда государственного имущества.

"Это произошло во время заседания наблюдательного совета ПАО" Центрэнерго ", где должны были рассмотреть, во исполнение решения правительства, вопрос смены директора предприятия", - отмечается в сообщении.