Фонд госимущества "заминировали" при рассмотрении вопроса Центрэнерго
12 марта, 2020, 12:38
Во время заседания наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" в здании Фонда госимущества позвонили с предупреждением о заминировании
Об этом сообщила пресс служба ФГИ на своей странице в Facebook.
Известно, что сегодня, 12 марта, около 11 часов поступил анонимный звонок о заминировании здания Фонда государственного имущества.
"Это произошло во время заседания наблюдательного совета ПАО" Центрэнерго ", где должны были рассмотреть, во исполнение решения правительства, вопрос смены директора предприятия", - отмечается в сообщении.
- Напомним, 26 февраля глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о смене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
- После этого по иску одного из членов наблюдательного совета Центрэнерго суд запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции Центрэнерго, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.
- Профильные издания связывают деятельность "Центрэнерго" и его нынешнего менеджмента с олигархом Игорем Коломойским.
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