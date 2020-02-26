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Espreso.tvОбществоПравительство сменило руководство Центрэнерго

Правительство сменило руководство Центрэнерго


фото: 24tv
Кабинет министров Украины принял решение о смене руководства для компании "Центрэнерго" и трех государственных облэнерго

Об этом во время брифинга сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV

Как отметил Гончарук, решение принято для ускорения процесса приватизации этих компаний.

"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые являются государственными компаниями", - сказал он.

По его словам, на "Центрэнерго" продолжается аудит, в ближайшие дни выводы будут обнародованы.

 

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