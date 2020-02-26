Правительство сменило руководство Центрэнерго
26 февраля, 2020, 14:44
Кабинет министров Украины принял решение о смене руководства для компании "Центрэнерго" и трех государственных облэнерго
Об этом во время брифинга сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV
Как отметил Гончарук, решение принято для ускорения процесса приватизации этих компаний.
"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые являются государственными компаниями", - сказал он.
По его словам, на "Центрэнерго" продолжается аудит, в ближайшие дни выводы будут обнародованы.
- Напомним, 21 января Фонд государственного имущества начал процедуру отбора советников по приватизации для "Центрэнерго".
- Хозяйственный суд. Киева своим постановлением от 6 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ПАО "Центрэнерго" .
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