Правительство сменило руководство Центрэнерго

26 февраля, 2020, 14:44

Кабинет министров Украины принял решение о смене руководства для компании "Центрэнерго" и трех государственных облэнерго

Об этом во время брифинга сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV

Как отметил Гончарук, решение принято для ускорения процесса приватизации этих компаний.

"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые являются государственными компаниями", - сказал он.

По его словам, на "Центрэнерго" продолжается аудит, в ближайшие дни выводы будут обнародованы.