В Днепре возобновили работу метро
25 мая, 2020, 16:05
В Днепре, 25 мая, в 15:00 возобновили работу местного метрополитена
Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Мэр Днепра отметил, что запуск метро произошел в 15:00.
"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция", - отметил Филатов.
- Напомним, ранее сообщалось, что метро в Днепре не открыто, ведь не было решения городской комиссии.
- 25 мая, утром, возобновили работу киевского метро.
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