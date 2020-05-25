В Днепре возобновили работу метро

25 мая, 2020, 16:05

В Днепре, 25 мая, в 15:00 возобновили работу местного метрополитена

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Мэр Днепра отметил, что запуск метро произошел в 15:00.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция", - отметил Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что метро в Днепре не открыто, ведь не было решения городской комиссии.

25 мая, утром, возобновили работу киевского метро.

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