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Espreso.tvОбществоВ Харькове возобновили работу метро, а в Днепре - отложили

В Харькове возобновили работу метро, а в Днепре - отложили


фото: reuters
Харьковский метрополитен возобновил работу после двухмесячного карантина, вместе с тем, метро в Днепре до сих пор не открылось

В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что метро успешно возобновило работу после двухмесячных карантинных мероприятий. Количество пассажиров уменьшилось.

"Запуск метро после двухмесячного перерыва прошел успешно. При этом количество пассажиров в метрополитене после ослабления карантина уменьшилось вдвое", - говорится в сообщении.

В свою очередь, УНИАН сообщает, что метрополитен в Днепре пока не возобновил работу.

Несмотря на то, что Кабинет министров разрешил открыть метро в Украине, в Днепре метрополитен не восстановил работу. Открытие пока отложили.

Отмечается, что подземку здесь планировали открыть уже сегодня, 25 мая. Однако еще нет решения городской комиссии до сих пор, которое должны принять сегодня в течение дня.

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