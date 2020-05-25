Стало известно, когда возобновится чемпионат Украины по футболу
25 мая, 2020, 16:49
Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
Об этом сообщает footballua.tv.
Подробное расписание 24 тура УПЛ будет обнародовано позже.
Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.
- Напомним, 21 мая украинские клубы второй лиги большинство голосов поддержали решение о досрочном завершении сезона , который был прерван из-за карантина.
- 21 мая клубы первой лиги проголосовали за доигрывание чемпионата Украины по футболу в нетрадиционном формате .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-