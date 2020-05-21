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Espreso.tvСпортЧемпионат Украины по футболу доигрывают в необычном формате

Чемпионат Украины по футболу доигрывают в необычном формате


фото: fcab.com.ua
Клубы первой лиги проголосовали за доигрывание чемпионата Украины по футболу в нетрадиционном формате

Об этом сообщает "Трибуна".

На заседании Совета лег Профессиональной футбольной лиги клубы проголосовали за непродление турнира в классическом формате из-за пандемии коронавируса.

Такое решение поддержали представители восьми клубов, шесть оказались против, один воздержался, а еще один не явился на заседание.

Возможные варианты доигрывания турнира уже обсуждаются. Дискуссия будет продолжаться в течение недели. 25 мая будет проведен опрос среди клубов, которые предложат свои варианты завершения сезона. После этого ПФЛ обсудит эти варианты на исполкоме Украинской ассоциации футбола. Ожидается, что лучшие шесть команд разыграют места в премьер-лиге в мини-турнире.

Соревнования в первой и второй лигах не были восстановлены весной из-за карантина.

  • Напомним, 21 мая украинские клубы второй лиги большинство голосов поддержали решение о досрочном завершении сезона  который был прерван из-за карантина.

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