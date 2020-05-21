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Espreso.tvСпортУкраинские футбольные клубы проголосовали за досрочное завершение сезона

Украинские футбольные клубы проголосовали за досрочное завершение сезона


фото: ffz.org.ua
Украинские клубы второй лиги большинство голосов поддержали решение о досрочном завершении сезона, который был прерван из-за карантина

Об этом сообщает SportArena.

По информации издания, 21 мая Совет лиг Профессиональной футбольной лиги принял решение досрочно завершить чемпионат Украины во второй лиге.

Решение поддержали представители 14 клубов. За доигрывание сезона выступили пять клубов, один воздержался от голосования.

В ближайшее время станет известна судьба сезона в чемпионате первой лиги. Ожидается, что лучшие шесть команд разыграют места в премьер-лиге в мини-турнире.

Соревнования в первой и второй лигах не были восстановлены весной из-за карантина.

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