Украинские футбольные клубы проголосовали за досрочное завершение сезона

21 мая, 2020, 13:05

Украинские клубы второй лиги большинство голосов поддержали решение о досрочном завершении сезона, который был прерван из-за карантина

Об этом сообщает SportArena.

По информации издания, 21 мая Совет лиг Профессиональной футбольной лиги принял решение досрочно завершить чемпионат Украины во второй лиге.

Решение поддержали представители 14 клубов. За доигрывание сезона выступили пять клубов, один воздержался от голосования.

В ближайшее время станет известна судьба сезона в чемпионате первой лиги. Ожидается, что лучшие шесть команд разыграют места в премьер-лиге в мини-турнире.

Соревнования в первой и второй лигах не были восстановлены весной из-за карантина.

Напомним, 25 мая украинские футбольные клубы получили новый проект календаря матчей после возобновления сезона, по которому финал Кубка Украины запланирован на 25 июля .

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