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Espreso.tvОбщество"Из-за большого спроса": IKEA временно приостановила работу онлайн-магазина в Украине

"Из-за большого спроса": IKEA временно приостановила работу онлайн-магазина в Украине

Шведская компания IKEA уже через 10 дней после официального открытия в Украине онлайн-магазина - приостановила прием новых заказов и ограничила доставку товаров из-за большого спроса

Об этом сообщает администрация сайта магазина.

Шведская компания IKEA через 10 дней после официального открытия в Украине интернет-магазина - приостановила прием новых заказов и ограничила доставку товаров.

"Мы приятно удивлены заинтересованностью нашими товарами со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ ", - говорится в сообщении.

Администрация приносит извинения за неудобства и уверяет, что делает все возможное, чтобы "сделать опыт онлайн-покупок от IKEA удобным и доступным для многих людей в Украине".

  • Напомним, в марте 2019 года стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов, где будут выдавать заказы из интернета.
  • В июле 2019 года IKEA запустила сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве.
  • В декабре 2019 года в IKEA сообщила, что сеть намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.
  • 14 мая 2020 года Шведский ритейлер IKEA сообщил о начале работы на украинском рынке и запуске Интернет-магазина.

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