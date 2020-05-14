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Espreso.tvОбществоУкраинцы уже могут покупать товары IKEA онлайн

Украинцы уже могут покупать товары IKEA онлайн


фото: reuters
Шведский ритейлер IKEA сообщил о начале работы на украинском рынке и запуск Интернет-магазина

На украинском сайте компании уже доступен перечень товаров и цены на них. С сегодняшнего дня их уже можно заказывать.

Покупатели смогут забрать свой товар в одном из пунктов для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью доставки на дом.

На сегодня уже готовы начать работу два пункта - в Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry.

Сообщают, после запуска Интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

  • Напомним, 19 декабря 2017 сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок .

  • Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.

  • В конце лета 2019 года в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.

  • В марте стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов , где будут выдавать заказы из интернета.

  • В июле этого года IKEA запустила сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве.

  • В декабре в ИKEA сообщила, что сеть намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

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