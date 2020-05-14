Украинцы уже могут покупать товары IKEA онлайн
На украинском сайте компании уже доступен перечень товаров и цены на них. С сегодняшнего дня их уже можно заказывать.
Покупатели смогут забрать свой товар в одном из пунктов для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью доставки на дом.
На сегодня уже готовы начать работу два пункта - в Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry.
Сообщают, после запуска Интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.
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Напомним, 19 декабря 2017 сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок .
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Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
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В конце лета 2019 года в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.
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В марте стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов , где будут выдавать заказы из интернета.
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В июле этого года IKEA запустила сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве.
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В декабре в ИKEA сообщила, что сеть намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.
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