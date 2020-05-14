Украинцы уже могут покупать товары IKEA онлайн

14 мая, 2020, 14:30

Шведский ритейлер IKEA сообщил о начале работы на украинском рынке и запуск Интернет-магазина

На украинском сайте компании уже доступен перечень товаров и цены на них. С сегодняшнего дня их уже можно заказывать.

Покупатели смогут забрать свой товар в одном из пунктов для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью доставки на дом.

На сегодня уже готовы начать работу два пункта - в Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry.

Сообщают, после запуска Интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.