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IKEA откроет в Киеве 4 магазина, где будут выдавать заказы из интернета


фото: retailplatforma
Шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов, где будут выдавать заказы из интернета

Об этом рассказал президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов, передает Liga.net

"Магазины будут заниматься выдачей продукции, потребители будут заказывать через интернет", - отметил Непоседов.

По его словам, проблем с предложением нет "ведь каждый торговый центр будет рад открытию небольшого магазина IKEA".

Отмечается, что арендатор гарантированно получит большой поток посетителей.

Как сообщает Общественное, магазин IKEA откроют в киевском торговом центре Ocean Mall.

В июле 2018 года шведская компания IKEA начала набор сотрудников в магазины в Украине. Соответствующие объявления появились на одном из сайтов для поиска работы. Компания искала менеджеров по продажам, работников сервис-центров, отделов PR, логистики и HR.

Это уже третья попытка компании выйти на украинский рынок. Первые планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году.

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