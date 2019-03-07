IKEA откроет в Киеве 4 магазина, где будут выдавать заказы из интернета
Об этом рассказал президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов, передает Liga.net
"Магазины будут заниматься выдачей продукции, потребители будут заказывать через интернет", - отметил Непоседов.
По его словам, проблем с предложением нет "ведь каждый торговый центр будет рад открытию небольшого магазина IKEA".
Отмечается, что арендатор гарантированно получит большой поток посетителей.
Как сообщает Общественное, магазин IKEA откроют в киевском торговом центре Ocean Mall.
В июле 2018 года шведская компания IKEA начала набор сотрудников в магазины в Украине. Соответствующие объявления появились на одном из сайтов для поиска работы. Компания искала менеджеров по продажам, работников сервис-центров, отделов PR, логистики и HR.
Это уже третья попытка компании выйти на украинский рынок. Первые планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-